وزير الإقتصاد أمين سلام: إهراءات مرفأ بيروت وصايتها تابعة لوزارة الاقتصاد واقترحت ان يكون هناك مشروع "الشاهد" للإهراءات بعدما كان هناك قراراً بهدمها (الجديد)

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