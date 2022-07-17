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وزير الإقتصاد أمين سلام: إهراءات مرفأ بيروت وصايتها تابعة لوزارة الاقتصاد واقترحت ان يكون هناك مشروع "الشاهد" للإهراءات بعدما كان هناك قراراً بهدمها (الجديد)

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:47
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