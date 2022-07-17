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أبيض: الرقم الذي نشتري به ادوية سرطان اقل من الرقم المطلوب وقد وعدنا خيرا واتوقع ان تأخذ الحكومة قرارا ايجابيا في هذا الاطار والاموال تأتي من حقوق السحب الخاصة

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:48
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