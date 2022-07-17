أبيض: الرقم الذي نشتري به ادوية سرطان اقل من الرقم المطلوب وقد وعدنا خيرا واتوقع ان تأخذ الحكومة قرارا ايجابيا في هذا الاطار والاموال تأتي من حقوق السحب الخاصة

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