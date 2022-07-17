Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة: وضعت خطة لتعرفة مرتبطة بالفيول المصري وتغيّر سعر الفيول عالميا وناقشنا مع مجلس ادارة الكهرباء موضوع التعرفة والمواقف في السياسة تقرأ بعدم صدور قرارات من مؤسسة الكهرباء (LBCI)

Lebanon 24
17-07-2022 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الكهرباء والتعرفة.. ما الذي كشفه وزير الطاقة؟
lebanon 24
18/07/2022 02:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الكهرباء والتعرفة.. هذا ما كشفه وزير الطاقة
lebanon 24
18/07/2022 02:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدث عن خطّة الكهرباء... هذا ما قاله عن رفع التعرفة وتمويل المشاريع
lebanon 24
18/07/2022 02:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حكومية تكشف سبب طلب وزير الطاقة سحب ملفي الكهرباء عن جدول أعمال مجلس الوزراء
lebanon 24
18/07/2022 02:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:21 | 2022-07-17
17:49 | 2022-07-17
17:48 | 2022-07-17
17:39 | 2022-07-17
17:35 | 2022-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website