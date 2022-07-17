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بلومبرغ: شركة "بوينغ" الأميركية ستتوقف مؤقتا عن صنع "طائرات شراعية" بسبب أزمة حادة في أشباه الموصلات

Lebanon 24
17-07-2022 | 17:06
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