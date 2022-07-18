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بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية

Lebanon 24
18-07-2022 | 03:52
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بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعلى جدول أعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة
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