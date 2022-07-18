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الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس مجموعة العمل الاميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا .

Lebanon 24
18-07-2022 | 05:12
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