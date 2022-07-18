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المفتي دريان: استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى

Lebanon 24
18-07-2022 | 06:31
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دريان عاد من مكة المكرمة: استمرار تعطيل تشكيل الحكومة مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
18/07/2022 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر
lebanon 24
18/07/2022 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر
lebanon 24
18/07/2022 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أيّهما أسهل انتخاب الرئيس أم تشكيل الحكومة؟
lebanon 24
18/07/2022 19:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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