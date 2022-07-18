كنعان: القول أن لجنة المال لم تنهِ الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تفِ حتى الآن بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ 1500

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