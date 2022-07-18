كنعان: الحكومة تعهدت بارسال مشروع "صندىق الودائع" بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها

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