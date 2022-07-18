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كنعان: لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولاً للعمل المؤسساتي واموراً مطلوبة من الحكومة يجب ان تقوم بها

Lebanon 24
18-07-2022 | 07:42
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