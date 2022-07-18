الكرملين: نأمل التوقيع قريبا على اتفاقيات مع إيران في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل وقد سلمنا مشروعا لطهران، روسيا وإيران ستتخليان عن التعامل بالدولار في تعاونهما مع مرور الوقت

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