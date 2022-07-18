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الرئيس ميقاتي: على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فاننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل امكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الاساسي للدولة

Lebanon 24
18-07-2022 | 10:31
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