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ميقاتي: تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد

Lebanon 24
18-07-2022 | 10:33
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18/07/2022 23:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/07/2022 23:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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