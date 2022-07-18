Advertisement

أخبار عاجلة

منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: العقوبات على نفط روسيا لم ترفع الأسعار بل ساهمت بعودتها لما قبل الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
18-07-2022 | 11:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب أن نبرم الاتفاقية النووية مع إيران في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2022 23:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الحوار مع روسيا يجب أن يستمر ويتعين علينا إيجاد طريقة للتعايش معها (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2022 23:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"
lebanon 24
18/07/2022 23:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: أزمة الغذاء العالمية تفاقمت بسبب العقوبات المتهورة على روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2022 23:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:34 | 2022-07-18
16:05 | 2022-07-18
15:48 | 2022-07-18
15:42 | 2022-07-18
15:23 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website