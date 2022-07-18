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مؤشر الدولار الأميركي ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 106.91 (الشرق)

Lebanon 24
18-07-2022 | 11:05
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