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الرئيس المصري: مستعدون لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية (العربية)
Lebanon 24
18-07-2022
|
11:38
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