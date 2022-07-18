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وزير العمل: ربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة لتأمين واردات وتسيير مصالح الناس

Lebanon 24
18-07-2022 | 11:50
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