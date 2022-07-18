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سهام الياس الهاشم بحاجة ماسة إلى دم من فئة A+.. الرجاء التبرع لدى أقرب مركز للصليب الأحمر اللبناني أو الاتصال على الرقم 76850445

Lebanon 24
18-07-2022 | 12:20
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18/07/2022 23:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/07/2022 23:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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