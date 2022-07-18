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مؤسسة النفط الليبية تعلن العودة رسمياً للتصدير وتستعد لطاقة إنتاجية تصل لـ600 ألف برميل من النفط الخام يومياً

Lebanon 24
18-07-2022 | 15:42
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