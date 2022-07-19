Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 22 وإصابة 33 في تصادم حافلة بمقطورة في المنية في مصر (العربية)

Lebanon 24
19-07-2022 | 03:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة خاركيف: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في قصف على المدينة (العربية)
lebanon 24
19/07/2022 13:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين وإصابة آخرين في تفجير استهدف حافلة بريف الرقة في سوريا
lebanon 24
19/07/2022 13:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تعلن مقتل 18 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء تصادم حافلة جنوب غربي البلاد
lebanon 24
19/07/2022 13:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ألماني: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث قطار بميونخ (العربية)
lebanon 24
19/07/2022 13:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:43 | 2022-07-19
06:42 | 2022-07-19
06:42 | 2022-07-19
06:41 | 2022-07-19
06:41 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website