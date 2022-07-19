بولا يعقوبيان تضامنا مع العلية: العلية جريء ويعلم لذلك وهو يفضح الفاسدين وهو نظيف الكف ويجب اعادة الاعتبار للادارة والمؤسسات وهدم مؤسساتنا امر مرفوض

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