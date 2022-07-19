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الخارجية الصينية: سنتخذ تدابير قوية لضمان السيادة في حال زيارة بيلوسي لتايوان الشهر المقبل

Lebanon 24
19-07-2022 | 03:57
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