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أخبار عاجلة
وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب (سكاي نيوز)
Lebanon 24
19-07-2022
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04:02
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