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قوة من أمن الدولة داهمت منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بعد اخبار عن وجوده هناك إلا انه لم يكن موجودا داخله وقد غادرت على الفور (الجديد)

Lebanon 24
19-07-2022 | 04:13
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19/07/2022 13:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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19/07/2022 13:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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19/07/2022 13:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد كما أدت إلى الأزمة المالية ومن اتخذوا هذه القرارات الخاطئة هم نفسهم من يلقون باللوم اليوم على المصرف وحاكمه بالتسبب بالأزمة
lebanon 24
19/07/2022 13:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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