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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: نأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه

Lebanon 24
19-07-2022 | 06:40
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