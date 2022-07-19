رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: نأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه

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