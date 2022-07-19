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ميقاتي: مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

Lebanon 24
19-07-2022 | 06:41
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ميقاتي: مداهمة مصرف لبنان بهذا الشكل الاستعراضي ليست حلاً مناسباً لمعالجة ملف سلامة
lebanon 24
19/07/2022 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المطلوب أن تتم معالجة ملف حاكم مصرف لبنان بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد للبنك المركزي ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك
lebanon 24
19/07/2022 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من لديه أي بديل عن رياض سلامة فليطرحه لحاكمية مصرف لبنان الذي لا يمكننا تحميله كل مسؤولية الانهيار المالي
lebanon 24
19/07/2022 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة من أمن الدولة داهمت منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بعد اخبار عن وجوده هناك إلا انه لم يكن موجودا داخله وقد غادرت على الفور (الجديد)
lebanon 24
19/07/2022 17:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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