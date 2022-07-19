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إردوغان: المجموعات الإرهابية في سوريا مدعومة بأسلحة ثقيلة من قبل الدول الغربية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ولا سيما أميركا
Lebanon 24
19-07-2022
|
06:42
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