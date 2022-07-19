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رئيسي: تم الاتفاق على تمديد عقد إمداد تركيا بالغاز الإيراني لـ25 عاماً

Lebanon 24
19-07-2022 | 06:57
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