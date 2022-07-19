Advertisement

أخبار عاجلة

منظّمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا

Lebanon 24
19-07-2022 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظّمة الصحة العالمية: إصابات كورونا تضاعفت 3 مرات في أوروبا خلال الأسابيع الماضية
lebanon 24
19/07/2022 21:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم
lebanon 24
19/07/2022 21:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك عاجل للحدّ من تزايد الإصابات بـ"جدري القرود"
lebanon 24
19/07/2022 21:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
منظّمة الصحة العالمية: زيادة الإصابات بجدري القرود في المجتمعات الفقيرة وخاصة بين الأطفال
lebanon 24
19/07/2022 21:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:16 | 2022-07-19
14:09 | 2022-07-19
14:05 | 2022-07-19
14:01 | 2022-07-19
13:58 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website