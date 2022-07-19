Advertisement

أخبار عاجلة

64 منطقة فرنسية تسجل درجات حرارة عالية قياسية تاريخية (العربية)

Lebanon 24
19-07-2022 | 09:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأرصاد الجوية البريطانية: درجات الحرارة تسجل 40.2 درجة
lebanon 24
19/07/2022 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الفرنسية تجلي 16000 شخص من منطقة جيروند جنوب البلاد بسبب الحرائق (العربية)
lebanon 24
19/07/2022 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مدن عربية في دولة واحدة تسجل على التوالي أعلى درجات حرارة في العالم اليوم
lebanon 24
19/07/2022 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تترقب درجة حرارة قياسية.. والحرائق تتوسع في غرب أوروبا
lebanon 24
19/07/2022 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:16 | 2022-07-19
14:09 | 2022-07-19
14:05 | 2022-07-19
14:01 | 2022-07-19
13:58 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website