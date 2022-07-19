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السفير الروسي في النمسا: مقترحاتنا لحل النزاع كانت على الطاولة منذ فترة لكن الجانب الأوكراني غير مهتم بالتفاوض (الجزيرة)

Lebanon 24
19-07-2022 | 11:52
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