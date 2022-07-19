Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبيرغ عن مصادر مطلعة: غازبروم تستعد يوم الخميس لإعادة تصدير الغاز عبر نورد ستريم إلى أوروبا بطاقة مخفضة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-07-2022 | 12:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطّ الغاز الروسي "نورد ستريم 1" سيعاود عمله بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الخميس المقبل لكن بطاقة أقل
lebanon 24
20/07/2022 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إغلاق خط الغاز الروسي نورد ستريم... هل تغرق أوروبا في المجهول؟
lebanon 24
20/07/2022 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة نورد ستريم: وقف إمداد الغاز عبر خط نورد ستريم 1 من روسيا إلى أوروبا اعتبارا من اليوم بسبب أعمال الصيانة
lebanon 24
20/07/2022 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم للصيانة
lebanon 24
20/07/2022 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:40 | 2022-07-19
17:24 | 2022-07-19
17:22 | 2022-07-19
17:20 | 2022-07-19
16:14 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website