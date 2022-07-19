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أردوغان: يجب أن يشارك المجتمع الدولي في منصة أستانا لحل الأزمة السورية (العربية)

Lebanon 24
19-07-2022 | 14:16
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