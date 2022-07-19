Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: أكدنا أهمية وضع آلية عمل لصياغة دستور جديد للدولة السورية وعلى المعارضة والنظام بدء حوار بشأن ذلك

Lebanon 24
19-07-2022 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان اتفق هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة الحوار بشأن العلاقات بين البلدين والمنطقة بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن إلى جانب مواصلة التعاون من أجل ترسيخ السلام والاستقرار
lebanon 24
20/07/2022 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب النهضة التونسي يرفض قرار الرئيس قيس سعيد بتشكيل لجنة استشارية لصياغة دستور جديد (الشرق)
lebanon 24
20/07/2022 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: ناقشنا الأوضاع في شرق سوريا وأكدنا أهمية محاربة أي تحرك انفصالي وضرورة عودة تلك المناطق إلى سيادة سوريا
lebanon 24
20/07/2022 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: يجب أن يشارك المجتمع الدولي في منصة أستانا لحل الأزمة السورية (العربية)
lebanon 24
20/07/2022 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:40 | 2022-07-19
17:24 | 2022-07-19
17:22 | 2022-07-19
17:20 | 2022-07-19
16:14 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website