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بوتين يؤكد أنّ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم ستفي بالتزاماتها "كاملة"

Lebanon 24
19-07-2022 | 17:22
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