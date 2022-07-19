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بوتين يؤكد أنّ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم ستفي بالتزاماتها "كاملة"
Lebanon 24
19-07-2022
|
17:22
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