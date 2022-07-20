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رئيس أركان القوات الجوية الأميركية: نخطط مع الحلفاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين

Lebanon 24
20-07-2022 | 03:58
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