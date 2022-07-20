الرئيس ميقاتي خلال حفل إطلاق حملة صيف لبنان: رغم كل هذه الايام استطاعت وزارة السياحة أن تقوم بنقلة نوعية ورغم كل الصعوبات استطاع مطار بيروت أن يتحمل الاعداد الكبيرة من الوافدين

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