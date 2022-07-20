29
o
بيروت
39
o
طرابلس
26
o
صور
40
o
جبيل
24
o
صيدا
37
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
36
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: نشكر الهيئات الدولية والسفارات التي تتعاطى مع البلد بإخلاص والتي تساعدنا في وقت نحن أكثر ما نكون بحاجة للمساعدة
Lebanon 24
20-07-2022
|
05:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: نأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه
Lebanon 24
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: نأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه
20/07/2022 14:46:19
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه
Lebanon 24
سلامة: القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه
20/07/2022 14:46:19
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين
20/07/2022 14:46:19
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يونيسف: 3 ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة إلى مساعدة إنسانية
Lebanon 24
يونيسف: 3 ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة إلى مساعدة إنسانية
20/07/2022 14:46:19
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:19 | 2022-07-19
19/07/2022 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
Lebanon 24
كيف علّق جميل السيّد على مداهمة مصرف لبنان؟
07:49 | 2022-07-19
19/07/2022 07:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
12:36 | 2022-07-19
19/07/2022 12:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:18 | 2022-07-19
19/07/2022 01:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في إقليم الخرّوب.. "اشتراك كهرباء" يُنهي حياة مواطن!
Lebanon 24
حادثة مروّعة في إقليم الخرّوب.. "اشتراك كهرباء" يُنهي حياة مواطن!
14:36 | 2022-07-19
19/07/2022 02:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:43 | 2022-07-20
حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية جنوب شرق السودان ترتفع إلى 105 قتلى
07:23 | 2022-07-20
وزير الدفاع الأوكراني: قواتنا تحتاج لمزيد من أنظمة المدفعية والصواريخ بعيدة المدى لردع روسيا وشن هجوم مضاد
06:49 | 2022-07-20
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز" سلاحا" ضد الاتحاد الأوروبي
06:38 | 2022-07-20
لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة تغيرت ولم تعد مقتصرة على دونيتسك ولوغانسك
06:33 | 2022-07-20
رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك حزمة سابعة من العقوبات على روسيا قيد الإعداد
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
20/07/2022 14:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact