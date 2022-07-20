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لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة تغيرت ولم تعد مقتصرة على دونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
20-07-2022 | 06:38
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