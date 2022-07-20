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بوتين: هناك انطباع يتبلور حول عدم قدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجاً خاصًا للمستقبل
Lebanon 24
20-07-2022
|
08:39
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