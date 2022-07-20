Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لن أتقاعس أبداً عن تقديم الدعم اللازم ونحن على العلم بالصعوبات التي يمر بها المنتخب

Lebanon 24
20-07-2022 | 11:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نناشد الجميع الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة لأنّ ترف الوقت لم يعد متاحاً أبداً
lebanon 24
20/07/2022 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها ، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيي
lebanon 24
20/07/2022 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يهنئ المنتخب اللبناني بالفوز التاريخي على الصين: كل ما يمكننا فعله لدعمه لن نتقاعس عنه
lebanon 24
20/07/2022 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اليوم رأسنا مرفوع والروح الرياضية باقية ونحن على أمل بأن يتكلل النجاح بنيل اللقب الآسيوي
lebanon 24
20/07/2022 22:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:33 | 2022-07-20
15:32 | 2022-07-20
15:30 | 2022-07-20
15:29 | 2022-07-20
15:28 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website