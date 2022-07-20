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المشغل الألماني لنورد ستريم 1: يجب إعادة ضخ الغاز لمستويات ما قبل الصيانة (العربية)

Lebanon 24
20-07-2022 | 11:52
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