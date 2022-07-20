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وزيرة خارجية بلجيكا: 17 دولة صادقت على انضمام السويد وفنلندا للناتو (العربية)
Lebanon 24
20-07-2022
|
12:58
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