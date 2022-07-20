Advertisement

أخبار عاجلة

بيان مجلس المطارنة الموارنة: ما كانت تظن بكركي يوما ان تصل لزمن يتم التعرض فيه لأسقف من دون اي اعتبار لمكانته ومن دون اي وجه حق

Lebanon 24
20-07-2022 | 13:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مجلس المطارنة الموارنة: نطالب مدّعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته ونجدّد مطالبتنا باستقلاليّة القضاء عن السلطة السياسيّة
lebanon 24
20/07/2022 22:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مجلس المطارنة الموارنة: لا بد من تصحيح التطاول بحق المطران موسى الحاج ومحاسبة اي مسؤول ومعني وصولا لإستقالته
lebanon 24
20/07/2022 22:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس المطارنة الموارنة: ما تعرض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال
lebanon 24
20/07/2022 22:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ملاحقة المطران الحاج تتفاعل.. واجتماع طارئ لمجلس المطارنة الموارنة اليوم
lebanon 24
20/07/2022 22:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:33 | 2022-07-20
15:32 | 2022-07-20
15:30 | 2022-07-20
15:29 | 2022-07-20
15:28 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website