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الخارجية الأميركية: اضطرار بوتين للسفر إلى إيران يشير إلى عزلة روسيا بسبب حربها غير المبررة على أوكرانيا

Lebanon 24
20-07-2022 | 15:06
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