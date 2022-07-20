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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية تدعو إلى احترام سيادة العراق وموقعه الإقليمي
Lebanon 24
20-07-2022
|
15:10
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