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الخارجية التركية: ندعو الحكومة العراقية إلى عدم إطلاق تصريحات تخدم دعاية الإرهابيين

Lebanon 24
20-07-2022 | 15:15
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