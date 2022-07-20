Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية التركية: أنقرة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للكشف عن الحقيقة

Lebanon 24
20-07-2022 | 15:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية التركية: تركيا تنفذ حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي مع مراعاة قصوى لحماية المدنيين
lebanon 24
21/07/2022 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الوزراء العراقي: توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف بالاعتداءات التركية المتكررة وتقديم شكوى لمجلس الأمن
lebanon 24
21/07/2022 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السورية: نرفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا
lebanon 24
21/07/2022 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية التركية: محادثات مع مسؤولين من فنلندا والسويد الأربعاء لمناقشة عضوية البلدين في "الناتو"
lebanon 24
21/07/2022 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:06 | 2022-07-21
01:58 | 2022-07-21
01:30 | 2022-07-21
01:06 | 2022-07-21
23:39 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website