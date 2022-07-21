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الاستخبارات البريطانية ترجح اقتراب القوات الروسية من ثاني أكبر منشأة للطاقة قرب دونيتسك
Lebanon 24
21-07-2022
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02:06
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