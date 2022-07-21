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وزير الخارجية التركي: تركيا لم تنفذ أي هجوم على مدنيين في دهوك بالعراق

Lebanon 24
21-07-2022 | 03:22
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